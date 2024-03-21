الفنان محمد عبده يكشف حجم ثروته (فيديو)

كشف الفنان السعودي محمد عبده حجم ثروته، قائلا إن من "لا يعد أمواله هو الغني، وأنا والدي فقير".

وفي مقابلة مع برنامج "بيج تايم بودكاست" عبر قناة mbc، سئل عبده: "هل تعد أموالك كل يوم؟"، ليرد قائلا: "والدي فقير، لازم أعد.. الذي لا يعد أمواله هو الغني".

وعن حجم ثروته، أشار إلى أنه يمتلك "11 مليارا نسبة لعدد أولادي، ولكن الواحد فيهم بأكثر من مليار"، مؤكدا أن "أموالي كلها أصول، ما بين مؤسسة صناعية، عقارية، مؤسسات استثمار".

وأضاف: "عندي أكبر 2 كومباوند في بريطانيا مخصصة للتأجير للطلاب في لندن، وكل ثروتي في مجالات الاستثمار العقاري والمشروعات الصناعية".

المصدر: RT