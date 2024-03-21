"دقوا الشماسي".. إعلان يستفز فنانين مصريين ويثير جدلا على مواقع التواصل

أثار إعلان مصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، لاستخدامه أغنية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ (دقوا الشماسي) في الترويج لأحد المنتجعات السكنية.

وقدمت الفنانة الشابة المصرية ملك الحسيني الإعلان بطريقة استفزت كثيرين على شبكات التواصل الاجتماعي بمن فيهم فنانون مصريون.

إذا أعرب الممثل والمؤلف والمخرج المسرحي صبري فواز عن استيائه من الإعلان، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "ليه كده، ليه كده، دقوا الشماسي دي غنوة حلوة ومبهجة وكلها طاقة وحيوية، ماينفعش تتغنى كده، والله ماينفع".

وعلق المؤلف أيمن سلامة على الإعلان: "هو منير مراد مالوش ورثة يمنعوا العبث بألحانه".

وأضاف: "طب عبدالحليم حافظ مالوش ورثة يمنعوا مهزلة دقوا الشماسي بهذا الصوت النسائي الضعيف السئ.. اعلان فاشل بمعني الكلمة".

المؤلف #أيمن_سلامة يـــــــ***هاجم إعلان «#دقوا_الشماسي» لشركة عقارية:

هو #منير_مراد مالوش ورثة يمنعوا العبث بألحانه.. طب #عبدالحليم_حافظ مالوش ورثة يمنعوا مهزلة دقوا الشماسي بهذا الصوت النسائي الضعيف السيِّئ.. إعلان فاشل بمعنى الكلمة pic.twitter.com/WgbYoaWRB4 — العاصمة (@Elasimah) March 20, 2024

وتصدر الإعلان مؤشرات البحث في مصر، بسبب أسلوب الغناء وكيفية نطق الكلمات وطريقة العرض، واعتبر البعض الإعلان مسيئا لتراث الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، كما اعتبره آخرون مسيئا لتقديمه ضمن شهر رمضان.

وعبرت ناشطة عن انزعاجها من الإعلان عبر منصة "إكس" قائلة: "هو ايه اعلان دقو الشماسي دا ! في رمضان ؟! في رمضان !".

هو ايه اعلان دقو الشماسي دا !!

في رمضان ؟! في رمضان !!! — بطاطس 🌙♥️✨ (@BATATS201) March 19, 2024

وعلقت ناشطة: "مين المغفل اللي سمح لكم تستعملوا أغنية دقوا الشماسي عشان تبوظوها وتعملوا الإعلان دة!".

مين المغفل اللي سمح لكم تستعملوا أغنية دقوا الشماسي عشان تبوظوها وتعملوا الإعلان الغبي دة!!#الأهلي_صبور#تقييم_الإمز_السنوي_لإعلانات_رمضان — Ema.. (@Eman__Asaad) March 20, 2024

وملك الحسيني صاحبة إعلان "دقوا الشماسي" هي من مواليد القاهرة 1993، وهي مغنية وممثلة مصرية درست في الجامعة الأمريكية.

المصدر: RT