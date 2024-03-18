مصر.. اندلاع حريق في موقع مسلسل الفنان ياسر جلال (فيديو)

أعلن الفنان شريف إدريس اندلاع حريق داخل ديكور مسلسل "جودر" من بطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

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وقال الفنان شريف إدريس: "تمت السيطرة على حريق في ديكور الف ليلة وليلة "جودر" الحمد الله ربنا ستر".

وكشف المخرج إسلام خيري مخرج مسلسل جودر أن الحريق كان بسيطا، ونشب داخل لوكيشن محل في مدينة الإنتاج الإعلامي، لكن تم السيطرة عليه بشكل عاجل، ولم تحدث خسائر بشرية.

وكان مراسل RT قد أفاد باندلاع حريق في مقر تصوير أحد المسلسلات في استوديو الأهرام بمنطقة العمرانية في محافظة الجيزة بالقاهرة أمس الأحد.

وكشف محمد الشواف مؤلف مسلسل "المعلم" عبر "فيسبوك": "أستديو تصوير مسلسل المعلم أتحرق بالكامل، حريق هائل يلتهم الأهرام، لاحول ولاقوة لا بالله، يارب لطفك يارب".

وأكد مراسلنا أن ‏محافظة الجيزة أعلنت إخلاء عقارات مجاورة لاستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء حرصا على سلامة المواطنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية