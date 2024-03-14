مسلسلات لبنانية تتألق في الموسم الرمضاني 2024

تضم قائمة الدراما الرمضانية هذا العام مجموعة مميزة من المسلسلات العربية، منها مسلسلات لبنانية أثارت إعجاب الجمهور بشخصيات أبطالها ومواضيعها الحياتية المتنوعة.

"ع أمل":

يعتبر أحد أبرز المسلسلات اللبنانية التي ظهرت في الموسم الرمضاني لهذا العام، ويشارك في بطولته ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، ومهيار خضور. العمل للكاتبة نادين جابر، والمخرج رامي حنا، وإنتاج جمال سنان، وتدور أحداثه في طابع اجتماعي رومنسي.

مسلسل "2024":

يقدم هذا المسلسل مزيجا من الأحداث المثيرة والمشوقة، ويشارك فيه نجوم مثل نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وسام صليبا، وطوني عيسى. وألف هذا العمل بلال شحادات وأخرجه فيليب أسمر.

وتلعب نادين نسيب نجيم في هذا المسلسل دور (النقيب سما) التي تعتبر امتدادا لدورها في مسلسل "2020" ، لكن الشخصية تظهر بسياق جديد.

"نظرة حب":

عمل رومانسي كوميدي يشارك فيه بعض أبرز نجوم التمثيل في العالم العربي مثل باسل خياط، كارمن بصيبص، هبة نور، وميشال حوراني. ألّفه رافي وهبي، وأخرجه حسام علي.

"النسيان":

مسلسل درامي يتناول قضايا اجتماعية متنوعة، شارك في بطولته سيرين عبد النور، قيس الشيخ نجيب، يورغو شلهوب، كارول الحاج، وندى أبو فرحات. من تأليف شادي كيوان وإخراج الفوز طنجور.

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"نقطة انتهى 2024":

تدور أحداث المسلسل في قالب بوليسي مشوق، ويشارك فيه مجموعة من نجوم التمثيل في العالم العربي مثل عابد فهد، زينة مكي، أنس طيارة، وعادل كرم. العمل من تأليف فادي حسين، وإخراج محمد عبد العزيز.

المصدر: RT