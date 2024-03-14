مسلسل البراني يتصدر" الترند" في الجزائر بملايين المشاهدات

حقق المسلسل الجزائري "البراني" نسبة مشاهدات عالية على قناة الشروق ومنصة "يوتيوب"، وتصدر "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اليوم الأول لعرضه.

وجذب المسلسل المشاهدين منذ عرض الحلقة الأولى التي سجلت نسبة مشاهدات عالية، سواء أثناء عرضها على قناة الشروق الجزائرية أو على "يوتيوب".

#البراني من اول حلقة راه عاجبني 🥰🔥

اصلا مصطفى لعريبي و خالد بن عيسى في مسلسل واحد ، لازم ينجح pic.twitter.com/UzBUrfXxrE — ⵙⴰⵔⴰⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ (@saradzq16) March 11, 2024

ويحتل المسلسل المركز الأول في البلاد في فئة الأعمال الدرامية، حيث سجلت الحلقة الأولى نحو 3.8 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، وتجاوزت مشاهدات الحلقات الثلاث الأولى للمسلسل الـ 7 ملايين على "قناة الشروق" على منصة "يوتيوب" حتى الآن.

مسلسل الجزائري #البراني حلقة الاولى سريعة وتيرة مختصرة للكثير من خطوط مبني عليها المسلسل

شخصيات ولا غلطة اداء عالي جدا ، اخراج هوليوودي على طريقة سينمائية في الشاشة صغيرة ...

فعلا يحي مزاحم وسيناريست نقلوا الدراما الجزائرية عبر الدامة السنة الماضية والبراني الان لمستوى عالي جدا pic.twitter.com/c8RDwSBF6l — Hope l غيث (@One1121603No) March 13, 2024

ويقدم المسلسل دراما عائلية تدور حول ثلاثة أخوة اتبعوا مسارات مختلفة في الحياة، مركزا على موضوع الحوار في العائلة الجزائرية والعلاقات المعقدة بين الأخوة والجريمة المنظمة والفساد والمخدرات.

ويشار إلى أن أحداث المسلسل مقتبسة من قصة "السجين" التي كتبها مزاحم يحي في سنة 2016، وفيها جانب من أحداث واقعية.

ويأتي المسلسل في 21 حلقة، وهو من تأليف وإخراج مزاحم يحي، وتم تصويره في الجزائر العاصمة وضواحيها، ويضم نخبة من نجوم الدراما الجزائرية، منهم بهية راشدي، مصطفى لعريبي، خالد بن عيسى، مينة لشطر، عايدة عبابسة، ياسمين عماري، وأحمد مداح.

المصدر: RT