منطقة تفير الروسية تستضيف معرضا لرموز الضيافة في 3 بلدان

شهدت مدينة تورجوك في منطقة تفير الروسية افتتاح معرض يسلط الضوء على رموز الضيافة في كل من روسيا وإندونيسيا وسريلانكا.

ويقام المعرض في متحف التاريخ والأثنوغرافيا لعموم روسيا في مدينة تورجوك. صرحت بذلك لوكالة "تاس" إرينا جوكوفا مديرة متحف التاريخ والأثنوغرافيا.

وقالت جوكوفا: "المشروع الثقافي التاريخي "الشاي؟ القهوة؟ - الروح وتقاليد الضيافة"، يجمع بين ثقافات وحضارات ثلاث دول، وهي إندونيسيا وسريلانكا وروسيا. وقد وصلت إلى تورجوك الوفود التي تمثل الدول المشاركة والتي لم تُحضر أشياء تقليدية للفنون الزخرفية والتطبيقية، فحسب بل أحضرت موسيقاها أيضا، وتحدثوا عن مراسم و تقاليد تقديم الشاي والقهوة"

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وحسب جوكوفا فإن الجناح الدولي من المعرض يتضمن عرضا لمنتجات و حرف يدوية شاركت بها سفارات جنوب وجنوب شرق آسيا، كدمى قصب ثلاثية الأبعاد من مسرح "وايانغ جوليك" التقليدي في إندونيسيا ونسخة صغيرة من الفيل الذي يرتدي عباءات ملوّنة مصنوعة يدويا، ويشارك في مهرجان "بيراهارا" في سريلانكا.

أما الجناح الروسي للمعرض فتمثله مجموعة متحف تورجوك "بيت سوسلوباروف"، المؤلفة من خمس لوحات تعكس التطريز الذهبي في الفساتين النسائية الخيالية للفولكلور الروسي.

و عرضت أيضا مجموعة من أطباق خزف "كوزنتسوف" الشهيرة، والتي ألهمت فنانة موسكو داريا كاراتشيفا لإبداع سلسلة كاملة من الأعمال على طراز فن الآرت نوفو.

يذكر أن المعرض يقام بدعم من الجمعية الروسية للتعاون الدولي والمجلس الاجتماعي للاقتصاد الأوراسي.

المصدر: تاس