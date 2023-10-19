 
مباشر

منطقة تفير الروسية تستضيف معرضا لرموز الضيافة في 3 بلدان

الثقافة والفن

منطقة تفير الروسية تستضيف معرضا لرموز الضيافة في 3 بلدان
livemaster.ru
صورة ارشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w92i

شهدت مدينة تورجوك في منطقة تفير الروسية افتتاح معرض يسلط الضوء على رموز الضيافة في كل من روسيا وإندونيسيا وسريلانكا.

ويقام المعرض في متحف التاريخ والأثنوغرافيا لعموم روسيا في مدينة تورجوك. صرحت بذلك لوكالة "تاس" إرينا جوكوفا مديرة متحف التاريخ والأثنوغرافيا.

وقالت جوكوفا: "المشروع الثقافي التاريخي "الشاي؟ القهوة؟ - الروح وتقاليد الضيافة"، يجمع بين ثقافات وحضارات ثلاث دول، وهي إندونيسيا وسريلانكا وروسيا. وقد وصلت إلى تورجوك الوفود التي تمثل الدول المشاركة والتي لم تُحضر أشياء تقليدية للفنون الزخرفية والتطبيقية، فحسب بل أحضرت موسيقاها أيضا، وتحدثوا عن مراسم و تقاليد تقديم الشاي والقهوة"

منطقة تفير الروسية تستضيف معرضا لرموز الضيافة في 3 بلدان
culture.ru
صورة أرشيفية

وحسب جوكوفا فإن الجناح الدولي من المعرض يتضمن عرضا لمنتجات و حرف يدوية شاركت بها سفارات جنوب وجنوب شرق آسيا، كدمى قصب ثلاثية الأبعاد من مسرح "وايانغ جوليك" التقليدي في إندونيسيا ونسخة صغيرة من الفيل الذي يرتدي عباءات ملوّنة مصنوعة يدويا، ويشارك في مهرجان "بيراهارا" في سريلانكا.

أما الجناح الروسي للمعرض فتمثله مجموعة متحف تورجوك "بيت سوسلوباروف"، المؤلفة من خمس لوحات تعكس التطريز الذهبي في الفساتين النسائية الخيالية للفولكلور الروسي.

و عرضت أيضا مجموعة من أطباق خزف "كوزنتسوف" الشهيرة، والتي ألهمت فنانة موسكو داريا كاراتشيفا لإبداع سلسلة كاملة من الأعمال على طراز فن الآرت نوفو.

يذكر أن المعرض يقام بدعم من الجمعية الروسية للتعاون الدولي والمجلس الاجتماعي للاقتصاد الأوراسي.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا