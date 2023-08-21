وزيرة الثقافة المصرية ترد على مطالب بترشيح الفنان عادل إمام لقلادة النيل

ردت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني على مطالبات بترشيح الفنان القدير عادل إمام لقلادة النيل.

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وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضحت الوزيرة نيفين الكيلاني أن الدورة الـ31 من مهرجان القلعة تنطلق الأسبوع المقبل، وأن فعالياته ستشهد إقامة حفلات كبيرة للمطربين المصريين وكل المبدعين من الوطن العربي، على مدار أسبوعين، لافتة إلى أن الموسيقار عمر خيرت، يحيي حفل الختام، لأن له مكانة خاصة في قلوب الجماهير بمصر والعالم العربي.

وأكدت الكيلاني حرص الوزارة على توصيل الخدمة الثقافية لكل الجماهير، مضيفة" "كل الحفلات المقامة داخل الأوبرا ستقام خارجها، وأؤكد أن دورة المهرجان هذا العام ستكون في حالة تألق".

وتعليقا على مطالبات البعض بترشيح الوزارة للفنان عادل إمام، من أجل الحصول على قلادة النيل، نوهت الكيلاني أن "الثقافة" ليست الجهة المرشحة، بل تتلقى الترشيحات من المؤسسات والهيئات المعنية بالعمل الثقافي والعلوم الاجتماعية والفنية والجامعات، مشددة على أن الفنان عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا، وصاحب تاريخ فني كبير.

وأردفت: "نفتخر به وبوجوده بيننا، ويستحق التكريم على أعلى مستوى، والدورة الماضية من المهرجان القومي للمسرح كانت باسمه، نظرا للقيمة الكبيرة له في قلوب المصريين والمواطنين في العالم العربي".

هذا وعقب نقيب المهن التمثلية أشرف زكي، على تدخل بعض الفنانين في الحياة الخاصة للفنان عادل إمام، والمطالبة بزيارته، قائلا: "ناس فاضية، كل واحد يخليه في نفسه".

وكان أشرف زكي قد نفى مرارا وتكرارا الشائعات التي تلاحق الفنان عادل إمام، منها وفاته وإصابته بمرض "ألزهايمر".

المصدر: "القاهرة 24"