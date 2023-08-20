مصر.. تصريح لنقابة الممثلين بشأن معلومات متداولة حول "الزعيم" عادل إمام

كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن "وفاة" الفنان القدير عادل إمام، عقب التساؤلات التي طرحها الجمهور خلال الساعات الماضية.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أنه لا أساس من الصحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن "الزعيم" يتمتع بصحة جيدة.

وتابع أشرف زكي: "لو فيه حاجة لا قدر الله، احنا هناخد إجراء والناس كلها هتعرف أكيد".

هذا وتستمر الشائعات بملاحقة الممثل المصري القدير عادل إمام، حيث أنه من فترة قصيرة تداول البعض أنباء عن إصابة "الزعيم" بـ"آلزهايمر" واعتزاله التمثيل، الأمر الذي أبعده عن الشاشة على مدار 3 سنوات ماضية منذ مسلسل "فلانتينو" الذي نافس به في رمضان 2020.

في حين نفى حينها المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم، تلك الشائعات، مؤكدا أن الزعيم لم يعتزل ولم يصب بالزهايمر على الإطلاق وأن كل الأنباء تثير مضايقة أسرة الزعيم.

المصدر: "القاهرة 24"