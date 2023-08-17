مصر.. لحظات مؤثرة بين نجلي عادل إمام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

لحظات مؤثرة تضمنها فيديو نشره محمد إمام نجل الفنان المصري الكبير عادل إمام بعد انتهاء تصوير فيلم "أبو نسب" مع شقيقه رامي إمام، الذي يقوم بإخراج أول فيلم سينمائي من بطولة أخيه.

أخويا حبيبي ❤️ المخرج الكبير #رامي_امام

أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعملهم .. و دي اول مره يخرج فيلم بطولتي .. حابب اشكره على اخلاصه و اجتهاده و تركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه .. استمتعت بكل لحظه معاك .. إن شاء الله الفيلم يعجبكم اوي 💪🏼#ابو_نسب 🧨… pic.twitter.com/xJhMgBPAJ3 — Mohamed Emam (@Mohamed_Emam) August 16, 2023

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وتأثر عدد كبير من متابعي محمد إمام بدموع شقيقه رامي، بعدما تحدث الأخ الأصغر "محمد" قائلا: "يا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. و دي أول مره يخرج فيلم بطولتي .. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه .. استمتعت بكل لحظه معاك .. إن شاء الله الفيلم يعجبكم قوي"، مضيفًا: "أبو نسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

وشهدت تغريدة إمام العديد من التهاني والتعليقات الإيجابية، بسبب موقفه مع شقيقه الكبير وتعاونهما الأول من نوعه.

المصدر: RT