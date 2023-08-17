 
مباشر

مصر.. لحظات مؤثرة بين نجلي عادل إمام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الثقافة والفن

مصر.. لحظات مؤثرة بين نجلي عادل إمام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvmc

لحظات مؤثرة تضمنها فيديو نشره محمد إمام نجل الفنان المصري الكبير عادل إمام بعد انتهاء تصوير فيلم "أبو نسب" مع شقيقه رامي إمام، الذي يقوم بإخراج أول فيلم سينمائي من بطولة أخيه.

إقرأ المزيد
مصر.. تحركات ضد فنانة لبنانية بعد تصريحات
مصر.. تحركات ضد فنانة لبنانية بعد تصريحات "غريبة" عن عادل إمام

وتأثر عدد كبير من متابعي محمد إمام بدموع شقيقه رامي، بعدما تحدث الأخ الأصغر "محمد" قائلا: "يا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. و دي أول مره يخرج فيلم بطولتي .. حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه .. استمتعت بكل لحظه معاك .. إن شاء الله الفيلم يعجبكم قوي"، مضيفًا: "أبو نسب ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصرعات بسبب أزمة النسب، والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر.

مصر.. لحظات مؤثرة بين نجلي عادل إمام تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وشهدت تغريدة إمام العديد من التهاني والتعليقات الإيجابية، بسبب موقفه مع شقيقه الكبير وتعاونهما الأول من نوعه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي