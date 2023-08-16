مصر.. تحركات ضد فنانة لبنانية بعد تصريحات "غريبة" عن عادل إمام

تصريحات غريبة أطلقتها الفنانة اللبنانية مادلين طبر، دفعت نقيب المهن التمثيلية في مصر للحديث عن الحالة الصحية للفنان عادل إمام، ومهاجمة الفنانة اللبنانية.

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وطمأن أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشعب المصري على الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكدا أنه في حالة جيدة جدا، موضحا: اتصلت به منذ أيام قليلة، وقلت له إننا نفتقده فدعاني إلى زيارته.

وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، على قناة المحور: قالي تعالى كل لقمة عندي واطمأن على أسرتي بالأسماء ولم يغلق الاتصال إلا بعدما سألني عن يوم محدد أزروه فيه، فقلت له إنني مشغول بمهرجان القاهرة للدراما وسأزوره قريبا.

وتابع: رامي إمام والأستاذ محمد عادل إمام كانا يشاركان في تصوير فيلم ابن نسب، وكانا يصلان الليل بالنهار حتى ينتهيا من التصوير، كما أن ابنتي مساعد مخرج في الفيلم، ورامي إمام عندما اتصل به فإنه يجيبني على الفور أو يتصل بي عندما ينتهي من أداء أعماله، والتقيته أكثر من مرة في الأيام الماضية.

كما علق نقيب المهن التمثيلية، على التصريحات التي أدلت بها الفنانة مادلين طبر مع القاهرة 24، والتي قالت فيها إن رامي إمام نجل الفنان عادل إمام لا يرد على الاتصالات الهاتفية.

وقال: لم أسمع من قبل شكوى مفادها أن رامي لا يرد على أحد، هو يرد ومحمد عادل إمام يرد، لكن عندما ينشغل الفنان بتصوير عمل فني قد لا يستطيع الرد أحيانا.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: مادلين طبر قالت كلاما خطيرا ومفردات يجب ألا يتم قولها على أي فنان، فما بالنا بعادل إمام، أعتذر عما قالته وسأتحدث معها بعد انتهاء هذه المداخلة.

وعلقت الإعلامية بسمة وهبة على تصريحات النقيب قائلة: شكرا د. أشرف، أناشد الجميع بضبط تصريحاتهم، لأن ما قالته مادلين طبر عن الأستاذ عادل إمام سيئ جدا، الزعيم عادل إمام خط أحمر ومن فضلك لا تكرري ما قلتيه مرة أخرى.

من جانبها، كشفت الفنانة مادلين طبر أسباب تصريحاتها الأخيرة بشأن اختفاء الزعيم عادل إمام، وحقيقة منع أسرته له من الظهور وحضور التكريمات الخاصة به.

وقالت مادلين طبر: كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحا في حب الزعيم، هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما، سببًا لكي يهاجمني.

وأضافت مادلين: لكن لمّ الهجوم؟ إنها رسالة حب وتقدير للزعيم، ومن خلالها رجاءً لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه.

واختتمت مادلين طبر توضيحها، قائلة: كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة، أن أراه على المسرح مكرما، ووجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي، وتتحول رسالة حب وشوق، إلى ما لا أقصده إطلاقًا.

المصدر: القاهرة 24