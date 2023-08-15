فنانة لبنانية تطالب بـ"الإفراج" عن عادل إمام: لازم نقتحم بيته

تحدثت الفنانة مادلين طبر، عن الزعيم عادل إمام، لا سيما أن الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري حملت اسمه تكريما له.

وقالت مادلين طبر على هامش حفل ختام المهرجان القومي للمسرح: "الزعيم عادل إمام تاج على رأسنا، وكان أمنيتي أن عائلته تفرج عنه ويحضر تكريماته، تصوروا حضر هيحصل إيه هنستقبله على رموش عنينا، إنما التكريم بعدم وجوده حلو واحترام من محمد رياض ابن الناس المحترمين ولكن لا يكفي لازم يحضر".

وأكدت مادلين طبر أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم، قائلة: الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته مبقاش يرد عليه، ورامي ابنه مبيردش خالص طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟ لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم وده المهم.

وانطلقت فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، من يوم 29 يوليو، واختتم المهرجان أمس 14 أغسطس، وهو يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من قبل مسرح الدولة ومسارح القطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

المصدر: القاهرة 24