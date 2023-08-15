إعلامية مصرية تقدم بلاغا ضد فنانة لبنانية دعت للإفراج عن الزعيم عادل إمام

هاجمت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، نظيرتها اللبنانية مادلين طبر، بعدما طالبت الأخيرة باقتحام منزل الفنان عادل إمام، للاطمئنان عنه، قائلة: "هذا التصريح يعرضها للمساءلة القانونية".

وقالت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسبب دعوتها لاقتحام منزل عادل إمام، ما قالته غير قانوني، كيف علمت أن هناك أشخاصا يقتحمون بيته للاطمئنان عليه؟!".

وأضافت: "أنت لست من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة".

وتابعت: "ما دخلك أنت في الموضوع.. الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في الوطن العربي، وما ذكرت إساءة كبيرة له ولأسرته ولأولاده".

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المصدر: "مصر تايمز"