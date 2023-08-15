إعلامية مصرية تقدم بلاغا ضد فنانة لبنانية دعت للإفراج عن الزعيم عادل إمام
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هاجمت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، نظيرتها اللبنانية مادلين طبر، بعدما طالبت الأخيرة باقتحام منزل الفنان عادل إمام، للاطمئنان عنه، قائلة: "هذا التصريح يعرضها للمساءلة القانونية".
وقالت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسبب دعوتها لاقتحام منزل عادل إمام، ما قالته غير قانوني، كيف علمت أن هناك أشخاصا يقتحمون بيته للاطمئنان عليه؟!".
وأضافت: "أنت لست من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة".
وتابعت: "ما دخلك أنت في الموضوع.. الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في الوطن العربي، وما ذكرت إساءة كبيرة له ولأسرته ولأولاده".
المصدر: "مصر تايمز"