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إعلامية مصرية تقدم بلاغا ضد فنانة لبنانية دعت للإفراج عن الزعيم عادل إمام

الثقافة والفن

إعلامية مصرية تقدم بلاغا ضد فنانة لبنانية دعت للإفراج عن الزعيم عادل إمام
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هاجمت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، نظيرتها اللبنانية مادلين طبر، بعدما طالبت الأخيرة باقتحام منزل الفنان عادل إمام، للاطمئنان عنه، قائلة: "هذا التصريح يعرضها للمساءلة القانونية".

وقالت وهبة، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "أقدم بلاغا في مادلين طبر بسبب دعوتها لاقتحام منزل عادل إمام، ما قالته غير قانوني، كيف علمت أن هناك أشخاصا يقتحمون بيته للاطمئنان عليه؟!".

وأضافت: "أنت لست من أصدقائه أو جيله أو معارفه ولا توجد أي مشكلة".

وتابعت: "ما دخلك أنت في الموضوع.. الفنان عادل إمام له مكانة كبيرة في الوطن العربي، وما ذكرت إساءة كبيرة له ولأسرته ولأولاده".

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المصدر: "مصر تايمز"

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