مصر.. قرار نقابي يإيقاف مؤدي المهرجانات "كزبرة" بسبب مقطع فيديو يحمل "لفظا خادشا" وصور عالم مصري

أصدر نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل، قرارا بوقف ومنع التعامل مع مؤدي المهرجانات أحمد خالد الشهير بـ"كزبرة"، بسبب نشر مقطع فيديو يحمل "لفظا خادشا".

وطالب مصطفى كامل، الشؤون القانونية، بتحرير محضر لغناء أحمد خالد "مصنف" دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على الكلمات، وذلك عقب نشر فيديو خادش تحت مسمى "عليا الطلاق"، والذي حمل صورا للعالم الدكتور أحمد زويل، حيث اعتبرته النقابة إهانة لرموز مصر التي نتشرف بها أمام العالم.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في قرارها بحق "كزبرة": "قرار نقيب عام المهن الموسيقية..بناء على ما ورد من نشر فيديو مصور يحمل لفظا خادشا تحت مسمى "عليا الطلاق" وذلك من خلال المؤدي أحمد خالد الشهير بـ"كزابيرو"، تضمنت صورا للعالم الجليل الدكتور أحمد زويل والتي تعتبر اهانة بالغة واساءة لرموزنا العلمية التي نتشرف بها على مستوى العالم بأكمله، قرر النقيب العام إيقافه ومنعه من العمل لحين مثوله للتحقيق يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس، مع تكليف الشؤون القانونية بتحرير محضر للمذكور لأدائه مصنفا دون أخذ موافقة من المصنفات الفنية على هذه الكلمات بناء على الإقرار والتعهد الموقع من صاحب الشأن".

وأضاف البيان :"مع التنبيه على كافة المطربين الشعبيين في حال قيام أي عضو بأداء هذه الاغنية بهذا اللفظ غير ألأخلاقي والمسيء سيتم احالته للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية وإصدار قرارات رادعة في هذا الشأن، للمحافظة على قيمنا المجتمعيه وإعلاء الذوق العام وعدم النيل من مكتسبات وجهود النقابة في هذا الشأن".

وأردف: "ويهيب النقيب العام بضرورة الالتزام الأخلاقي والإطار العام للسلوك كما حدث خلال التسعة شهور الماضية وفي حال مخالفة ذلك ستكون هناك قرارات رادعة لمن يخالف ذلك".

المصدر: "المصري اليوم"