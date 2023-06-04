الفنان المصري حسن يوسف: سعاد حسني كانت تعيش حياتها دون تفكير (فيديو)

تحدث الفنان المصري حسن يوسف عن كواليس علاقته بالفنانة الراحلة سعاد حسني، مشيرا إلى أنها كانت تعيش حياتها دون تفكير.

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وقال حسن يوسف خلال تكريمه بقصر السينما: "زعلت عليها لما توفيت جدا، لأني كنت بعتبرها زميلة تختة.. وكانت طيبة جدا ولحظات السعادة اللي بتعيشها كانت قدام الكاميرا، لأن زيجاتها كانت فاشلة".

وأضاف: "كانت بتكلمني الساعة 2 بالليل تقولي صلاح كريم هيموتني.. اجري بالبيجامة والشبشب ليها عشان الحق الخناقة.. وكنت دايما بقولها بطلي العبط ده ربنا ادانا مخ وشوفي نادية لطفي بتعمل إيه".

وعن وفاتها تابع حسن يوسف: "الفنانة سعاد حسني قتلت في الشقة قبل أن يتم إلقاء جثمانها من الشرفة".

وتابع قائلا: "ذهبت أنا وزوجتي شمس البارودي لزيارة ابني محمود في لندن، وكان من أهداف الزيارة محاولة شمس إقناع سعاد حسني بالعودة للقاهرة واقنعناها بالفعل، بعدها سمعنا إنها اترملت".

وتوفيت سعاد حسني في 21 يونيو 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم فيها في لندن.

وتضاربت الأنباء والأقوال حول وفاتها، بين شكوك في مقتلها أو انتحارها، وشكلت قضيتها غموضا كبيرا لم يحل إلى الآن.

الفنان حسن يوسف ولد في 10 ديسبمر عام 1934، قدم مسيرة حافلة بالأعمال الفنية شملت نحو 120 فيلما سينمائيا منذ ظهوره في أول أفلامه "التلميذة" عام 1961 أمام الفنانة القديرة الراحلة شادية، واشتهر بلقب "الولد الشقي"، كما قدم عددا من المسلسلات الناجحة أبرزها "ليالي الحلمية"، و"زينب والعرش"، إضافة إلى أدواره بالمسرح القومي.

واتجه الفنان حسن يوسف للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام ومثل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي، ومن تلك الأفلام ما اعترضت عليها رقابة المصنفات الفنية، مثل فيلم "الجبان والحب".

كما يعد دوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي، من أبرز العلامات في مسيرته الفنية.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري