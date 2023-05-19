 
مباشر

بعد مرور 22 عاما.. نادية يسري تفتح قضية مقتل الفنانة المصرية سعاد حسني

أخبار العالم العربي

بعد مرور 22 عاما.. نادية يسري تفتح قضية مقتل الفنانة المصرية سعاد حسني
AP
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcdk

عادت قضية مقتل الفنانة المصرية سعاد حسني إلى الساحة من جديد، رغم مرور 22 عاما على وفاتها.

وأعلنت نادية يسري صديقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، أنها ستكشف ولأول مرة تفاصيل ومفاجآت جديدة حول الواقعة.

وقالت نادية يسري في تدوينة على "فيسبوك": "أنا هنزل شوية من أوراق تحقيقات سكوتلاند يارد في انتحار سعاد حسني علشان الناس اللي بيقولوا محققوش وقفلوا على الموضوع وعملوا سيناريوهات طبعا كله عشان يتاجروا بموتها".

وأضافت "وهنزل كمان رسائل سعاد حسني اللي عمري ما وريتها لحد بخط إيدها وهي بتعبر عن وجعها وتعبها ونفسيتها ومشاكلها المالية.. وهجاوب على شوية الأسئلة اللي بتتكرر من 22 سنة".

وتابعت قائلة: "الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ببشر المظلومين.. قال لا يموت ظلوم في الكون حتى ينتقم الله منه.. وأنا متأكدة إن ربنا الحق العادل هيكرمني ويجيبلي حقي منهم ومن كل واحد ظلمني وافترى عليا.. صبرا جميلا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. بس خلاص قربت تخلص خالص".

بعد مرور 22 عاما.. نادية يسري تفتح قضية مقتل الفنانة المصرية سعاد حسني

ومن جانبها، علقت جانجاه شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني على إعلان نادية يسري فتح قضية مقتل "السندريلا" مرة أخرى وكشفها مفاجآت تتعلق بها لأول مرة، حيث قالت إنها لا يحق لها أن تفتح هذه القضية من جديد ومن يملك هذا الحق هو أسرة الراحلة فقط.

وأشارت شقيقة سعاد حسني إلى أن نادية يسري متهمة في قتل "السندريلا"، حيث قالت: "هي بتتكلم دلوقتي لأنها بتعمل تريند وبتقول أي كلام عشان بتدور على فلوس من ورا القضية".

وتوفيت سعاد حسني في 21 يونيو 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم فيها في لندن.

وتضاربت الأنباء والأقوال حول موتها، بين شكوك في مقتلها أو انتحارها، وشكلت قضية موتها غموضا كبيرا لم يحل إلى الآن.

بعد مرور 22 عاما.. نادية يسري تفتح قضية مقتل الفنانة المصرية سعاد حسني

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وقائع القمة العربية في جدة.. لحظة بلحظة