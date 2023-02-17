ممثل أمريكي شهير يصاب بمرض نادر خطير بعد تعرضه للحبسة الكلامية

بعد مرور ما يقرب من عام من إعلان عائلة النجم الأمريكي بروس ويليس أنه اعتزل التمثيل بعد ثبوت إصابته بالحبسة الكلامية، أفادت عائلته يوم الخميس بأن "حالته تدهورت".

وأوضحت عائلة النجم البالغ من العمر 67 عاما في بيان أن ويليس ثبتت إصابته بمرض نادر وخطير يعرف باسم "الخرف الجبهي الصدغي".

وأضاف البيان: "على الرغم من أن هذا مؤلم، إلا أنه من المريح أن يكون لديك تشخيص واضح في النهاية..هو مرض قاس لم يسمع به كثيرون منا ويمكن أن يصيب أي شخص".

وقالت عائلة ويليس في مارس الماضي إن فقده القدرة على الكلام أثر على قدراته المعرفية، وتعيقه في فهم الكلام أو التعبير عنه.

وفي بيان يوم الخميس، أوضحت عائلته أن تحديات التواصل كانت مجرد عرض واحد من أعراض مرض "الخرف الجبهي الصدغي".

وتابع البيان: "لا توجد علاجات لهذا المرض، وهي حقيقة نأمل أن تتغير في السنوات المقبلة..مع تطور حالة بروس، نأمل أن يركز أي اهتمام إعلامي على تسليط الضوء على هذا المرض الذي يحتاج إلى مزيد من الوعي والبحث".

تم نشر البيان على الموقع الإلكتروني لجمعية معنية بالبحث في المرض، ووقعت عليه زوجة ويليس، إيما هيمنغ ويليس، وزوجته السابقة ديمي مور، وأبناؤه الخمسة رومر وسكاوت وتالوله ومابل وإيفلين.

جدير بالذكر أنه على مدار أربعة عقود من العمل، حققت أفلام ويليس أكثر من 5 مليارات دولار في شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم، ومن أشهر أفلامه "داي هارد" و"ذي سيكس سنس".

AP

المصدر: "أ ب"