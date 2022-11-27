نجمة البوب البريطانية دوا ليبا تحصل على جنسية بلدها الأصلي (صور)

حصلت نجمة البوب البريطانية الشهيرة دوا ليبا اليوم الأحد، على جنسية جديدة، تعود لأصول والديها.

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ومنح رئيس ألبانيا بيرام بيغاي اليوم الجنسية لنجمة البوب البريطانية من أصل ألباني دوا ليبا لما وصفه بدور الفنانة في نشر شهرة الألبان دوليا من خلال موسيقاها.

وأشار الرئيس بيغاي إلى أن ليبا حصلت على الجنسية قبل الذكرى 110 لاستقلال ألبانيا عن الإمبراطورية العثمانية، لافتا إلى أنه يعتبره شرفا لفعل ذلك لأن ليبا جعلت الألبان مشهورين في جميع أنحاء العالم.

من جهتها، قالت ليبا قبل أن تؤدي قسم الجنسية في قاعة مدينة تيرانا: "سأكون ألبانية ولدي أوراق أيضا".

عن حياتها:

ولدت دوا ليبا في لندن عام 1995 لأبوين ألبانيين مهاجرين أنيسا ودوكاغين ليبا من كوسوفو، وبدأت الغناء في سن الخامسة متأثرة بوالدها، المغني السابق وعازف الغيتار في فرقة لموسيقى الروك، وفي سن الرابعة عشرة، بدأت في نشر أغانيها على موقع يوتيوب.

صدر أول ألبوم لها في الاستوديو في عام 2017 وفي عام 2019 فازت بجائزة جرامي لأفضل فنان جديد، في حين أنها كانت قد شاركت مع والدها في تأسيس مؤسسة صني هيل فونديشن في عام 2016 لجمع الأموال من خلال الحفلات الموسيقية السنوية التي أقيمت في موطنها كوسوفو، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية.

هذا وستختتم ليبا جولتها السنوية بحفل موسيقي مجاني في ساحة سكاندربج الرئيسية في تيرانا يوم الاثنين للاحتفال بعيد استقلال ألبانيا.

المصدر: "أ ب"