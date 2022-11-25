اتهام بسوء السلوك الجنسي ضد بطل لعبة الحبار "العجوز"

وجه مدعون في كوريا الجنوبية لائحة اتهام بسوء السلوك الجنسي إلى أو يونغ-سو، الممثل الذي لعب دور العجوز في مسلسل "نتفلكس" الشهير "لعبة الحبار".

ونقلت وكالة يونهاب عن المدعين قولهم إن مكتب المدعي العام لمنطقة سوون قدم يوم الخميس لائحة اتهام إلى يونغ-سو ( 78 عاما) بعد شكوى من امرأة تزعم فيها أن الفائز بجائزة غولدن غلوب، لمسها بشكل غير لائق في منتصف عام 2017.

Squid Game actor Oh Yeong-su is indicted for indecent assault https://t.co/k9UUCXp08G — Daily Mail Online (@MailOnline) November 25, 2022

وأفادت وكالة أنباء يونهاب أن الضحية المزعومة تقدمت بشكوى للشرطة في ديسمبر من العام الماضي، لكن القضية أغلقت في أبريل دون توجيه اتهامات ضد يونغ-سو.

لكن مكتب المدعي العام في سوون، جنوب العاصمة سيئول، أعاد فتح القضية، بناء على طلب المشتكية، وحقق في المزاعم، التي نفاها يونغ-سو باستمرار.

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وتحدث الممثل سابقا عن هذه المزاعم، حيث قال لوسائل الإعلام المحلية العام الماضي إنه "أمسك بيد المرأة ليريها الطريق حول البحيرة".

واعتذر يونغ-سو للضحية المزعومة العام الماضي، لكنها أصرّت على أنه فعل ذلك لأن المرأة قالت "إنها لن تثير ضجة حول هذا الموضوع" وشدد على أن الاعتذار "لا يعني أنه أعترف بالتهم".

وفاز يونغ-سو بأول جائزة غولدن غلوب لكوريا الجنوبية في يناير لدوره في مسلسل "لعبة الحبار" (Squid Game)، الذي عرضته منصة "نتفلكس"، وحقق مشاهدة وضجة واسعتين حول العالم.

ووُلد يونغ-سو في عام 1944 في ما يُعرف الآن بمدينة كيبونغ الحدودية لكوريا الشمالية، ويُعتبر أحد أعظم الممثلين المسرحيين في كوريا الجنوبية، حيث ظهر في أكثر من 200 عرض مسرحي منذ عام 1963 وحصل على عدد من الجوائز الكبرى.

المصدر: ديلي ميل