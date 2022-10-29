مطرب عراقي يعتذر من الصابئة المندائيين بسبب مفردة "مسيئة" لهم في إحدى أغانيه

ظهر الفنان العراقي، صلاح البحر، اليوم السبت، في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي يعتذر فيه من طائفة الصابئة المندائيين، بسبب مفردة "مسيئة" لهم في إحدى أغانيه.

وقبل ظهور البحر في مقطع الفيديو الذي اعتذر فيه بسبب أغنيته الجديدة التي يقول فيها "مسويتلك سحر يم صبي" (في إشارة إلى أن الصابئة المندائيين يمتهنون السحر) قال رئيس كتلة الصابئة المندائيين في مجلس النواب العراقي أسامة البدري في بيان صحفي إن "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فديو كليب للمدعو صلاح البحر والذي يحتوي على إساءة كبيرة لأبناء المكون المندائي، والتي تضمنت مفردات السحر والشعوذة ونسبها للديانة المندائية".

وأضاف البدري أن "الديانة المندائية هي إحدى الديانات السماوية، وإن كتابنا المقدس (الكنزا ربا) يحرم أعمال السحر والشعوذة، كما هي محرمة في بقية الديانات المحترمة. نستنكر بأشد العبارات هذه التصرفات الصبيانية من قبل المدعو صلاح البحر وكاتب الأغنية والتي لا تمثل الفن والثقافة العراقية".

وتابع البدري: "نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في مقاضاة صلاح البحر وشاعر الأغنية وندعو وزير الثقافة ونقابة الفنانين واتحاد الأدباء لأخذ أدوارهم في محاسبة كل من يحاول الطعن والمساس بالمكونات العراقية الأصيلة ودياناتهم".

وانتقد مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي أغنية صلاح البحر واعتبروها "مسيئة" لمكون عراقي أصيل.



المصدر: RT