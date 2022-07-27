منع عرض فيلم Thor الجديد في عدد من الدول العربية بسبب المثلية الجنسية

انضمت الكويت ومصر إلى قائمة الدول العربية التي منعت عرض فيلم Thor: Love and Thunder، بسبب ظهور إحدى الشخصيات المثلية في الفيلم .

وقررت رقابة وزارة الإعلام الكويتية، منع عرض فيلم نهائيا في كل دور العرض السينمائية داخل الكويت، القرار جاء بعد مراقبة ومشاهدة الفيلم الذي ابتكرته شركة "مارفل كومكس"، من قبل اللجان المختصة، وكانت الكويت أول الدول العربية التي تواصلت مع الشركة المنتجة و طلبت حذف المشاهد، التي لا تتناسب مع الفكر العربي.

و أعلنت إحدى دور السينما المصرية منع عرض الفيلم، بعد أيام من التخبط حول إمكانية طرحه بعد حذف المشهد، وقالت دار السينما في إعلانها الرسمي إن فيلم Thor Love and Thunder تم منعه في كل الدول العربية، بعدما كان مقررا طرحه نهاية الأسبوع الجاري، بعد عرضه في العديد من الدول حول العالم.

وقررت السعودية وقطر وعمان منع عرض الفيلم بشكل نهائي في دور السينما، وحظر بيعه في الأسواق.

ويذكر أن الفيلم هو الجزء الرابع من السلسلة، ويعتبر تكملة للجزء السابق منه "Thor: Ragnarok" الذي تم عرضه في عام 2017، وهو من تأليف جينفير كايتن روبنسون وتايكا وايتيتي، ومن بطولة كريس هيمسوورث، ناتالي بورتمان، كريستيان بيل وغيرهم من النجوم.

المصدر: وكالات