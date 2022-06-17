وفاة الفنان الأردني هشام هنيدي

نعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، الفنان الأردني هشام هنيدي الذي توفي صباح الجمعة بعد معاناة طويلة مع المرض عن عمر ناهز الـ76 عاما.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الوزارة: "استذكرت النجار مناقب الفنان الراحل الذي حقق حضورا خاصا في أدوار تاريخية وبدوية وكوميدية، واجتماعية معاصرة، فضلا عن تميزه في تقديم أعمال إذاعية بصوته المميز، ومسيرة إبداعية استمرت ما يقارب الأربعة عقود".

وقدمت النجار التعازي لأسرته وزملائه ومحبيه، داعية "المولى عز وجل" أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ولد الراحل عام 1946، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1969، ثم أتجه إلى دراسة الفنون، حيث حصل على الماجستير في الاخراج السينمائي من موسكو عام 1980.

بدأ مشواره الفني في الستينات من القرن الماضي، وقدم العديد من الأعمال التاريخية والدرامية والبدوية مثل: (مقامات الحريري)، (ساري)، (نمر بن عدوان)، (آخر أيام اليمامة)، (الأخرس والقلادة الخشبية)، (أبوجعفر المنصور)، (صقر قريش)، (الدرب الطويل)، كما شارك في عدة أعمال مسرحية منها (قنس بن شعفاط) و(العنب الحامض).

حصل الممثل الراحل على جائزة مهرجان المسرح من وزارة الثقافة الأردنية عام 2006.

المصدر: "بترا"