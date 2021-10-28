وفاة ممثل أردني قدير بعد معاناة مع المرض (صورة)

أعلن نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب في "فيسبوك" وفاة الممثل جميل عواد قائلا: "أنعى لحضراتكم الزميل الفنان الكبير جميل عواد الذي أنتقل لرحمة الله بعد ظهر اليوم الخميس".

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وتوفي الفنان الأردني جميل عواد الخميس حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى، وفق نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب.

وقال الخطيب في تصريح لقناة "المملكة" إن الفنان عواد كان يتلقى العلاج في المستشفى، ويعاني من المرض، مشيرا إلى أن النقابة ستتابع مع عائلته مراسم الدفن.

وقدم الخطيب تعازيه للفنانة جولييت عواد زوجة الفنان جميل، وأهله والزملاء ومحبيه.

والفنان جميل عواد ولد لأب أردني وأم لبنانية ومتزوج من الفنانة الأردنية جولييت عواد درس هندسة الديكور وعمل رئيسا لقسم الفنون التشكيلية في قسم الثقافة والفنون عام 1964، عمل في التلفزيون الأردني عند افتتاحه عام 1968 ثم غادر عمان ليعود عام 1974 ويخرج أول مسرحية له وكان اسمها الغائب. أول أعماله الدرامية كان مسلسل القرار الصعب عام 1985 ثم تابع تقديمه لأدواره المميزة في مسلسل الكف والمخرز عام 1992، وعرف عن الممثل جميل عواد ارتباطه بالقضية الفلسطينية عبر الأعمال التي قام بأدائها بالسينما والمسرح والتلفزيون.

وكان عضو رابطة نقابة الفنانين الأردنيين في مهرجانات محلية وعربية ودولية، منها: مهرجان دمشق السينمائي عام 1993 ومهرجان أوبرهاوزن في ألمانيا وكتب مسلسلات عدة من أهمها: "الشريكان" و"الكفّ والمخرَز" و"عيال الذيب" ومسرحيات للأطفال.

المصدر: عمون+المملكة