وفاة فنان أردني مشهور بعد معاناة مع المرض

أفادت وكالة "عمون" الأردنية بأن الفنان الأردني متعب السقار، توفي اليوم السبت، بعد معاناة طويلة مع المرض.

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وقالت الصفحة الرسمية للفنان السقار عبر "فيسبوك": "الفنان متعب السقار في ذمة الله.. 12 - رمضان.. لا حول ولا قوة الا بالله واننا لله وانا اليه راجعون".

والسقار فنان أردني معروف، كان دائم الحضور في مناسبات المملكة.

وعمل السقار موظفا في جامعة العلوم والتكنولوجيا في عمادة شؤون الطلبة بالنشاط الفني، وهو متزوج وله ثلاثة بنات.

وكان السقار قد كشف تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله للمستشفى، وإجرائه عملية جراحية، استمرت قرابة الساعتين، وتم من خلالها فتح شريانين بقدمه في المنطقة الواقعة تحت الركبة بعد أن تبين أنهما مغلقان بالكامل.

وفيما يتعلق برسالة العتب التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعنوان: "له يا بلد"، وكان لها تأثير في الشارع الأردني، بين السقار بأن عتابه جاء لأن "العتب على قد العشم".

وأشار إلى أن "كورونا دمر حياته، فلا يوجد أي حفلات غنائية أو عمل، ولديه 6 أفراد يعيلهم، وكلفة العلاج باهظة ولم يستطع تحمل تغطيتها".

وقال السقار إن "رسالة العتب جاءت بنتائج إيجابية، فقد تحمل ولي العهد الأمير حسين تكلفة العلاج على حساب الديوان الملكي".

المصدر: "عمون"