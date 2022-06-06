أول تعليق من أحمد العوضي بعد أنباء انفصاله عن الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز

أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألغت متابعة زوجها أحمد العوضي على موقع "إنستغرام" ما أثار التساؤلات حول انفصالهما.

وحسم الفنان أحمد العوضي الجدل حول انفصالهما، حيث نشر صورة تجمعه بياسمين عبد العزيز عبر حسابه على "فيسبوك" وعلق قائلا: "مهما يحصل بينا هتفضلي أنتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك".

من جهة أخرى، قال محامي ياسمين عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية إنه لا داعي للشائعات المتداولة حول انفصال ياسمين وأحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإذا انفصلا سوف تعلن الفنانة عن ذلك ولكن حتى الآن لا يوجد جديد في علاقتهما.

وعلى جانب آخر، أصدرت ياسمين عبد العزيز بيانا من مكتب محاميها بالنقض والدستورية والإدارية العليا أشرف عبد العزيز، تحذر به أي شخص يزج باسمها في موضوعات، وذلك بعدما أثار شقيقها الفنان وائل عبد العزيز جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وجاء في البيان ما يلي: "يحذر مكتب أشرف عبد العزيز محامي الفنانة ياسمين عبد العزيز أن شقيق الفنانة ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة ياسمين عبد العزيز، ولذلك نتوعد أي شخص ينشر أحاديث عن ياسمين عبد العزيز ويزج باسمها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري