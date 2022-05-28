ممثل روسي يشارك في تصوير فيلم لمخرج فرنسي مشهور

يشارك الممثل الروسي المعروف، ألكسندر بيتروف، في فيلم جديد يصوّره المخرج السينمائي الكلاسيكي الفرنسي، رومان بولانسكي الذي أطلق على فيلمه تسمية "القصر".

أفادت بذلك مجلة Variety الأمريكية، مشيرة إلى أن "القصر" عبارة عن فيلم "كوميدي أسود". فيما لم تكشف المجلة عن أية معلومات عن الممثل الروسي.

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ويشارك في تصوير الفيلم كذلك الممثلون: ميكي رورك المعروف بفيلمه "مدينة الخطايا 2005"، فاني أردان (فيلم" 8 نساء"، 2001)، أوليفر مازوتشي ("أسرار داكبلدور"، 2022).

وتدور أحداث الفيلم في فندق واقع بجبال ألب السويسرية. وبلغت موازنة الفيلم 18.8 مليون دولار. فيما لا تستبعد المجلة أن يواجه الفيلم مشاكل تتعلق بعرضه لتورط مخرجه في فضيحة اغتصاب قاصر.

يذكر أن، رومان بولانسكي البالغ من العمر 85 عاما فاز بجائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي والعديد من الجوائز الرئيسية في مهرجانات عالمية أخرى. فيما يتعلق بالممثل الروسي ألكسندر بيتروف، فإنه معروف بمشاركته في تصوير أفلام "تي – 37"، التدخل"، "الجليد"، "ستريلتسوف" وغيرها.

المصدر: تاس