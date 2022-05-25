أشرف زكي: لايشرفنا وجود عمرو واكد في نقابة المهن التمثيلية

أكد نقيب المهن التمثيلية المصرية الدكتور أشرف زكي أن الفنان عمرو واكد مشطوب من النقابة منذ فترة.

وصرح زكي قائلا:" لا يشرفنا وجود أمثال هؤلاء الأشخاص في نقابتنا العريقة، و نساء مصر أشرف من هؤلاء الأقزام وأي حديث يطالهن بالسوء سوف نتصدى له".

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وكان قد نشر الفنان المعارض والمقيم خارج مصر عمرو واكد، تغريدة عبر صفحته الرسمية على منصة "تويتر" أثارت جدلا كبيرا حيث اتهم بالإساءة إلى سيدات مصر، ثم حذفها وقدم اعتذارا قائلا :"انا كتبت تويترة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري".

وتعرض واكد لهجوم حاد، وصل إلى حد المطالبة بمحاكمته من قبل جهات نسائية ومجتمعية وبرلمانية في مصر.

وأعاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الذاكرة الحديث عن تغريدات واكد "المسيئة" بشكل دائم إلى مصر والمصريين، وكان قد كتب تغريدة أثارت الجدل بعد مباراة مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، متنميا عدم الفوز لفريق مصر في أي مباراة أخرى، ما أثار الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكمية "الحقد" والكراهية على حد تعبيرهم.

المصدر: صدى البلد