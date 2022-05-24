هجوم ناري من الإعلامي عمرو أديب على الفنان عمرو واكد بعد "إهانة" نساء مصر واعتذاره (فيديو)

شن الإعلامي المصري، عمرو أديب، هجوما ناريا على الفنان المصري، عمرو واكد، إثر تصريحات الأخير عن نساء مصر، التي أثارت ضجة كبيرة في البلاد.

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وفي برنامجه "الحكاية"، قال عمرو أديب: "حاولوا يقولوا إن عمرو واكد لما كتب التغريدة القذرة كان سكران، وللأسف أنا متأكد ألف في المية أن عمرو واكد مكنش سكران، وإن عمرو واكد وصل لمرحلة من الكره لهذا البلد بتخليه غير متزن". وتطور اللي كتبوا، وفي دماغوا النساء السيسياوية..الراجل عندو عقدة إسمو السيسي، هوي بيكره عبد الفتاح السيسي".

وتابع أديب: "أن تكون معارضا..أنا أكتر واحد بتفهم جدا المعارضة، وعنا معارضين محترمين جدا..انما عمرو واكد ليس معارض..إنه معقد".

وشدد على أن عمرو واكد أساء لـ"أعراض المصريين"، مضيفا: "أنا بس بقلك خبر يا عمرو إنت متت، توفيت..وأظن دي عملية انتحار واضحة غنت ليس لك مكان لا برا ولا جوا أنا رأيي إنك الليلة دي تشوفلك قزازة فودكا أو تيكيلا أو ترمي نفسك من الشباك...إنت انتهيت".

وكانت مديرة مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة ذكرت أن عددا من النساء في مصر قدمن شكاوى ضد الفنان عمرو واكد، بعد تغريدة له تضمن "إهانة للنساء" في مصر، قبل أن يقوم بحذفها، والاعتذار عنها "لو ساء تعبيره".

المصدر: RT