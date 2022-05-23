مصر.. ضجة واسعة وشكاوى ضد الفنان عمرو واكد بدعوى إهانته للمصريات

أعلنت مديرة مكتب الشكاوى في المجلس القومي للمرأة أن عددا من النساء في مصر قدمن شكاوى ضد الفنان عمرو واكد، بعد تغريدة له تضمن "إهانة للنساء" في مصر، قبل أن يقوم بحذفها.

وقالت أمل عبد المنعم، في تصريح لقناة "صدى البلد" أنه "سيتم حاليا فحص الشكاوى ضد واكد والتحرك القانوني حيالها".

وأضافت أن "هناك حالة من الغضب" ضد واكد "لإهانته سيدات مصر".

وكان مغردون أعربوا عبر "تويتر" عن الغضب من تصريحات واكد، وطالب بعضهم إدارة الموقع "بوقف حساب عمرو واكد، لأنه يحرض على الكراهية والعنف". حسب "القاهرة 24".

انا كتبت تويتة غلط ومسحتها وبعتذر لو ساء تعبيري واذا كنت جرحت اي مرأة سواء سيساوية او لا. الموضوع مالوش دعوة بالرأي. هو عيب صدر مني ومش كبير على اني اعتذر. وزي ما انا احتقر اسلوب التضليل المتعمد يبقى مش لازم اضلل وارمي ناس ظلم.

دعم النظام شيء دنيء وايضا ما رميت به غيري غير اخلاقي — Amr Waked (@amrwaked) May 23, 2022

وكان الفنان المعارض والمقيم خارج مصر، كتب اعتذارا عبر حسابه في "تويتر" وذلك قبل أن يحذف التغريدة التي أثارت ضجة في مصر.

وأقر واكد أن ما كتبه كان خطأ، بل إنه وصف ما كتبه بأنه "عيب صدر مني" قائلا: "ومش كبير علي إني اعتذر".

المصدر: "القاهرة 24" + RT