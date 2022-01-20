شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها الفنانة أصالة وزوجها الشاعر فائق حسن

نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" ظهرت فيها بصحبة والدتها أصالة وزوجها الشاعر العراقي، وعلقت قائلة: "الحنية و الحنين كلها".

وكانت شام الذهبي عبرت عن سعادتها البالغة بزواج والدتها من الشاعر العراقي فائق حسن.

وقالت شام الذهبي في لقاء "ET" بالعربي: "فائق شخص جميل اوي وطيب وحنون وعرف يكسب قلوبنا كلنا.. أنا مبسوطة لماما وسعيدة إنها لقت إنسانا بيديها كم الحب اللي هي بتديه لأنها إنسانة كلها إحساس، وفايق حد طيب جدا وقدر يحتويها ويديها الحب اللي تستاهله".

كما نشرت شام الذهبي صورة لـ أصالة مع زوجها، وعلقت عليها كاتبة: "عروستنا الحلوة الله يسعدك يا أمي.. ويبعتلك أيام حلوة مثل قلبك المحب الحساس اللي انا متأكدة مثلك إنه حبيبنا فائق رح يبادله المحبة الكبيرة اللي بتستحقيها، الله يحفظكم وتكملوا هالحياة سوة بالمحبة والود والإخلاص".

المصدر: إنستغرام+صدى البلد