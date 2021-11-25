بملابس "كاجوال".. فنان العرب يقلد مايكل جاكسون ويحتضن أصالة في السعودية (فيديو)
لفت فنان العرب، محمد عبده، أنظار الجمهور على مسرح احتفالية فريق الهلال بالبوليفارد، بأداء إحدى رقصات المغني الأمريكي الراحل مايكل جاكسون.
وظهر الفنان السعودي أمس الأربعاء، على غير العادة بملابس "كاجوال"، أثناء أداء أغنية "فوق هام السحب"، وتبدو عليه الفرحة بفوز فريق الهلال، وسط تفاعل واسع من جانب الجماهير والحضور.
لحظة استقبال الفنان #محمد_عبده للمطربة #أصالة_نصري في #البوليفارد قبل انطلاق #حفل_الهلالpic.twitter.com/iI3lMpAuHU— Mix Celeb (@mixcelebr) November 25, 2021
كما تداول رواد مواقع التواصل، لحظات استقبال عبده للفنانة أصالة نصري بالأحضان، وبطريقة طريفة في البوليفارد قبل انطلاق الحفل.
وظهرت أصالة مرتدية قميص الهلال، واحتفل السعوديون ومشجعو الهلال بهذا الإنجاز مع فريقهم، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
قلد الفنان #محمد_عبده الرقصة الشهيرة للفنان الأمريكي الراحل #مايكل_جاكسون على مسرح #احتفالية_الهلال في #البوليفارد. pic.twitter.com/m3p8SPOW4Y— Mix Celeb (@mixcelebr) November 25, 2021
المصدر: RT
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