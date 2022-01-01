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احتفال مختلف بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم بالحرم المكي مع شقيقتها إيمي

مجتمع

احتفال مختلف بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم بالحرم المكي مع شقيقتها إيمي
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احتفلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم بعيد مولدها الـ37، مع أختها إيمي، بطريقة مختلفة، عبر أداء مناسك العمرة في السعودية.

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وعبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، نشرت دنيا صورة تجمعها بشقيقتها إيمي من داخل المسجد الحرام، شكرت من خلالها جمهورها الذي عايدها، وقالت: "شكرا لكل النعم اللي على شكل جمهور اللي تعبوا نفسهم وعملوا فيديوهات جميلة أوي عشان عيد ميلادي، أنا بشكركم من كل قلبي".

وأضافت: النهاردة يوم صعب أوي عليا وعلى إيمي، لكن الحمد لله ربنا كتب لنا عمرة ودعينا من قلبنا لحبايبنا الغاليين بابي ومامي، ربنا يرحمهم يا رب، ودعينا لكل شخص من الجمهور العظيم اللي دعالنا في أزمتنا، ربنا يخليكوا لينا ويحفظكوا، وبتمنالكم سنة سعيدة مليانة بالخير والرضا والحب".

احتفال مختلف بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم بالحرم المكي مع شقيقتها إيمي
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المصدر: RT

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