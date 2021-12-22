 
مباشر

مصر.. ابنة سمير غانم تحسم الجدل بشأن ارتدائها الحجاب (صورة)

مجتمع

مصر.. ابنة سمير غانم تحسم الجدل بشأن ارتدائها الحجاب (صورة)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s0mw

حسمت إيمي سمير غانم ابنة الفنان المصري الراحل سمير غانم، الجدل المثار خلال الساعات الماضية، حول ارتدائها الحجاب.

مصر.. ابنة سمير غانم تحسم الجدل بشأن ارتدائها الحجاب (صورة)
إقرأ المزيد
مصر.. حسن الرداد يحسم الجدل حول وفاة دلال عبد العزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم
مصر.. حسن الرداد يحسم الجدل حول وفاة دلال عبد العزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم

ومع استمرار شائعة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم للحجاب، حسمت الفنانة الجدل، وأعادت نشر صورة لها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستغرام"، دون حجاب، لتنفي ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتداء الحجاب.

كما أعادت الفنانة إيمي سمير غانم، نشر صورة وضعتها شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، تهنئها بتأدية مناسك العمرة.

وتأتي تأدية إيمي سمير غانم لمناسك العمرة هو الظهور الأول بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، إذ اقتصر نشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنشر صور لهما، والطلب من متابعيها الدعاء لهما.

المصدر: الوطن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا