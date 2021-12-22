مصر.. ابنة سمير غانم تحسم الجدل بشأن ارتدائها الحجاب (صورة)

حسمت إيمي سمير غانم ابنة الفنان المصري الراحل سمير غانم، الجدل المثار خلال الساعات الماضية، حول ارتدائها الحجاب.

إقرأ المزيد

ومع استمرار شائعة ارتداء الفنانة إيمي سمير غانم للحجاب، حسمت الفنانة الجدل، وأعادت نشر صورة لها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على تطبيق "إنستغرام"، دون حجاب، لتنفي ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتداء الحجاب.

كما أعادت الفنانة إيمي سمير غانم، نشر صورة وضعتها شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، تهنئها بتأدية مناسك العمرة.

وتأتي تأدية إيمي سمير غانم لمناسك العمرة هو الظهور الأول بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، إذ اقتصر نشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بنشر صور لهما، والطلب من متابعيها الدعاء لهما.

المصدر: الوطن