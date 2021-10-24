مكتشف تمثال أبو الهول الثاني: فريد من نوعه وجميع المقاسات تشبه التمثال الأول (فيديو)

قال رضا عبد الحليم مدير العلاقات العامة بمنطقة أهرامات الجيزة بوزارة السياحة والآثار المصرية، إن هناك صخرة في منطقة الأهرامات تشبه تمثال أبو الهول الأول.

وأضاف في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أنه تم نشر بحث علمي بجامعة الزقازيق يؤكد وجود صخرة شبيهة بتمثال أبو الهول أو ما أطلق عليه تمثال أبو الهول الثاني.

وأفاد بأن التمثال يصل طوله لـ73 مترا، وارتفاع الرأس 20.5 متر، وامتداد اليدين والأطراف 15.5 متر، وجميع المقاسات تشبه مقاسات التمثال القديم بالضبط.

وأوضح أن طبقة كساء أبو الهول الثاني موجودة بجواره، مشيرا إلى أن المصري القديم لم يستكمل التمثال ربما لأسباب فنية.

وبين أن نسبة المياه والرطوبة مرتفعة به وأن الصخرة تبدو في حالة سيئة من الحفظ.

وذكر أنه طالب المجلس الأعلى للآثار بتولي ترميم التمثال المكتشف، مؤكدا أنه تم تقديم طلب من 5 سنوات لإدارة ترميم المنطقة، وحتى الآن لم يتم الالتفات إلى الطلب.

وذكر أن صخرة أبو الهول الثانية توجد بجوار مقبرة الملكة خنت كاوس، من الأسرة الرابعة.

ولفت إلى أن الإعلان عن هذا الكشف سيزيد دخل السياحة المصرية لأن الاكتشاف فريد من نوعه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري