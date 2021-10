أديل تطرح إعلانا تشويقيا لأولى أغانيها منذ 2015

طرحت المغنية البريطانية أديل إعلانا تشويقيا لأول عمل موسيقي لها منذ ألبومها (25) الحائز على جائزة غرامي عام 2015، وهو أغنية Easy On Me.

واشتهرت أديل بتصدر أعمالها قوائم الأغاني الأكثر مبيعا مثل hello وsomeone like you وبثت المقطع المصور بالأبيض والأسود على صفحتها على "تويتر" و"إنستغرام" اليوم الثلاثاء بعنوان Easy on me والذي سيطرح يوم 15 أكتوبر.

وتظهر أديل في المقطع المصور وهي تضع شريطا في مشغل الشرائط بسيارتها وتنظر في مرآة الرؤية الخلفية وترفع الصوت ثم تنطلق بالسيارة. وتسمع في الخلفية موسيقى بيانو ناعمة بينما تتطاير أوراق النوتة الموسيقية من النافذة.

وطرحت أديل ألبومها (25) في نوفمبر 2015. وتصدر قائمة أكثر الألبومات الغنائية مبيعا حول العالم وحصلت على جائزة أفضل ألبوم لذلك العام في حفل توزيع جوائز "غرامي".

المصدر: "رويترز"