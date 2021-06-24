مزاد أمريكي يبيع لوحة تشرشل بمبلغ 1.8 مليون دولار

بيعت لوحة زيتية رسمها ذات يوم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل (1874 – 1965) في أحد المزادات الأمريكية بنيويورك مقابل 1.8 مليون دولار.

أفاد بذلك يوم 23 يونيو موقع دار المزادات Phillips.

وقال الموقع إن القيمة التقديرية للوحة تراوحت بين 1.5 مليون دولار ومليوني دولار، مع العلم أنها كانت سابقا ضمن مجموعة الفن التشكيلي التابعة لرجل الأعمال اليوناني الراحل أرسطو أوناسيس (1906-1975).

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وحسب خبراء دار المزادات فإن اللوحة رسمها تشرشل بالزيت صيف عام 1921 وصوّرت اللوحة الزيتية غابة وخندقا بالقرب من بلدة إنجليزية صغيرة.

يذكر أن لوحة أخرى رسمها تشرشل باعتها دار المزادات "كريستيز" في مارس الماضي بلندن مقابل 11.6 مليون دولار بعد أن طرحتها للبيع الممثلة الأمريكية، أنجيلينا جولي.

يذكر أن تشرشل وُلع بالفن التشكيلي في الـ40 من عمره ورسم نحو 540 لوحة فنية. ويحفظ بعضها في مجموعات الفن التشكيلي الخاصة والبعض الآخر منها يمتلكه أقارب تشرشل وأحفادهم.

المصدر: تاس