"كريستيز" تبيع بورتريه لإمبراطور روسي مقابل مليون دولار

بيعت لوحة للفنان الروسي، ديمتري ليفيتسكي (1735-1822) بعنوان " بورتريه الإمبراطور بول الأول" في لندن مقابل 862 ألف جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

وذلك من خلال نتائج المزاد الخاص بأعمال الفن الروسي، الذي أقيم الاثنين 7 يونيو من قبل دار المزادات كريستيز.

ظل بورتريه الإمبراطور الروسي بول الأول (1754-1801) ، الذي رُسم عام 1796 ، على مدى عقود لوحة فنية غير معروفة ، لكونها ضمن مجموعة لوحات أوروبية خاصة.

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يتوافق السعر النهائي للوحة المباعة في المزاد مع الحد الأقصى لتقييم قدمه خبراء الفن التشكيلي وهو 900 ألف جنيه إسترليني (1.3 مليون دولار).

ولفت خبراء "كريستيز" عشية المزاد، الانتباه إلى نفسية البورتريه، والتي تميّز الفنان التشكيلي الروسي ليفيتسكي عن رسامي البورتريه المعاصرين.

وأشارت، سارة مانسفيلد، المديرة الدولية لقسم الفن الروسي في دار كريستيز، إلى أن عيني الإمبراطور المرسومتين بشكل مذهل تستحقان في رأيها اهتماما خاصا حيث لا يوجد شيء آخرعلى اللوحة يجذب الانتباه غير وجه الإمبراطور وعينيه.

بالإضافة إلى أعمال ليفيتسكي، باع المزاد أيضا لوحة قسطنطين غورباتوف (1876-1945) "مدينة كيتش غير المرئية" مقابل 525 ألف جنيه إسترليني (741 ألف دولار) ولوحة الطبيعة الصامتة للفنان التشكيلي سيرغي تشيخونين (1878-1936) ولوحته "الطبيعة الصامتة بالورود وشقائق النعمان والأقحوان في مزهرية صينية "مقابل 275 ألف جنيه إسترليني (388 ألف دولار).

يذكر أن دار المزادات كريستيز تطرح كل عام مزاد الفن الروسي في مايو – يونيو وفي نوفمبر – ديسمبر. وتشارك في المزادات كذلك شركات Sotheby's ، MacDougall's ، Bonhams.

المصدر: تاس