وفاة المنتج الموسيقي المصري الشهير محروس عبد المسيح

توفي فجر اليوم السبت، المنتج الموسيقي المصري الشهير، محروس عبد المسيح، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا.

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وقال الفنان المصري، مصطفى حجاج، ناعيا عبد المسيح في "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله الأب والسند صاحب النصيحة و الفضيلة و الكلمة الطيبة الرجل الطيب الأستاذ محروس عبد المسيح".

توفي الي رحمة الله الأب والسند صاحب النصيحة و الفضيلة و الكلمة الطيبة الرجل الطيب الأستاذ محروس عبد المسيح والد كلا من... Posted by Moustafa Hagag on Friday, May 7, 2021

تجدر الإشارة إلى أن الراحل كان يعتبر من أشهر الأسماء في مجال الصوتيات في الساحة الموسيقية المصرية، وهو والد المنتج، نصر محروس، والموسيقي، أمير محروس.

المصدر: RT