 
مباشر

فنان لبناني جديد يعلن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات (فيديو)

الثقافة والفن

فنان لبناني جديد يعلن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات (فيديو)
Reuters Mohamed Azakir
الفنان اللبناني جوزيف عطية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qbpq

كشف الفنان اللبناني، جوزيف عطية، حصوله على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، والتي تعطى لأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين والمبدعين الراغبين في العمل والإقامة بدولة الإمارات.

إقرأ المزيد
هالة سرحان تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات
هالة سرحان تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

وأعرب جوزيف عطية عبر مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، عن شكره للإمارات، وقال: "شكرا لدولة الإمارات على إعطائي الإقامة الذهبية، وإن شاء الله ستروني أكثر في دبي والإمارات بشكل عام".

وأضاف: "شكرا على مجهودكم، وكل الحب والاحترام مني، جوزيف عطية".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قامت مؤخرا بإعطاء عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب، تأشيرة الإقامة الذهبية، ومنهم: نجوى كرم، راغب علامة، نيللي كريم، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، مروان خوري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا