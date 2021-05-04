فنان لبناني جديد يعلن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات (فيديو)

كشف الفنان اللبناني، جوزيف عطية، حصوله على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، والتي تعطى لأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين والمبدعين الراغبين في العمل والإقامة بدولة الإمارات.

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وأعرب جوزيف عطية عبر مقطع فيديو على حسابه في "تويتر"، عن شكره للإمارات، وقال: "شكرا لدولة الإمارات على إعطائي الإقامة الذهبية، وإن شاء الله ستروني أكثر في دبي والإمارات بشكل عام".

وأضاف: "شكرا على مجهودكم، وكل الحب والاحترام مني، جوزيف عطية".

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات قامت مؤخرا بإعطاء عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب، تأشيرة الإقامة الذهبية، ومنهم: نجوى كرم، راغب علامة، نيللي كريم، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، مروان خوري.

المصدر: RT