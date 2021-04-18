هالة سرحان تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أعلنت الإعلامية المصرية هالة سرحان، اليوم الأحد، حصولها على تأشيرة الإقامة الذهبية لدولة الإمارات، والتي تعطى لأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين والمبدعين.

وعبرت سرحان في فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع "إنستغرام"، عن شكرها لدولة الإمارات على منحها الإقامة الذهبية، مؤكدة أنها "دولة جعلت من الإنسانية جنسية، وهي دولة المستقبل وقاهرة المستحيل".

وقالت الإعلامية المصرية، إنها فوجئت فور وصولها لمدينة دبي، التي عاشت فيها لسنوات طويلة، بحصولها على التأشيرة الذهبية، معربة عن "شكرها وعرفانها لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها".

يذكر أن دولة الإمارات قامت مؤخرا بإعطاء عدد كبير من الفنانين والمشاهير العرب، تأشيرة الإقامة الذهبية، ومنهم: نجوى كرم، راغب علامة، نيللي كريم، إيناس الدغيدي، بوسي شلبي، ناصيف زيتون، مروان خوري.

المصدر: وكالات