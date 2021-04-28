بعد إصابتها أثناء التصوير.. صورة تكشف الكدمات والجروح بوجه "بنت السلطان" في مصر

نشر الفنان المصري، حسن أبو الروس، صورة تجمعه مع الفنانة روجينا، بعد إصابتها أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان" الذي تلعب بطولته، كاشفا عن حجم الإصابة.

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وبينت الصورة التي نشرها حسن أبو الروس في "إنستغرام"، تفاصيل وحجم إصابة الفنانة روجينا، حيث ظهرت خلالها بوجه مليء بالكدمات والجروح

هذا وعلق الفنان المصري على الصورة قائلا: "خبر عاجل، إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان، وعلى الفور تم نقلها الي المستشفى"، مشيرا إلى أنه "تم إجراء 7 غرز تجميليه" لها.

وأضاف: "الغريب والغير متوقع، أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعة وجدية، ووجها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درس لي انا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل".

وكشف المخرج المصري، أحمد شفيق، عن نقل روجينا، إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضها للإصابة.

وتظهر روجينا هذا العام في بطولتها المطلقة الأولى من خلال مسلسل "بنت السلطان"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.

المصدر: RT