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مصر.. نقل "بنت السلطان" إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير أحد المشاهد

الثقافة والفن

مصر.. نقل
Reuters Asmaa Waguih
سيارة إسعاف في العاصمة المصرية القاهرة
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كشف المخرج المصري، أحمد شفيق، عن نقل الممثلة المصرية، روجينا، إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضها للإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد بمسلسل "بنت السلطان".

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هذا ورافق روجينا إلى المستشفى زوجها نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي،  وإيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة، للاطمئنان عليها.

مصر.. نقل

كما قال أحمد شفيق، مخرج مسلسل "بنت السلطان"، في "فيسبوك": "إصابة روجينا أثناء التصوير اليوم، وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروجينا للمستشفى للاطمئنان عليها، والحمد لله على كل شيء وألف مليون سلامة دعواتكم". 

اصابه روچينا اثناء التصوير اليوم 😞 وتوجهنا انا والدكتور اشرف وروچينا للمستشفي للأطمئنان عليها الحمدلله علي كل شئ والف مليون سلامه دعواتكم

Posted by Ahmed Shafik on Monday, April 26, 2021

المصدر: "الوطن"

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