مصر.. نقل "بنت السلطان" إلى المستشفى بعد إصابتها أثناء تصوير أحد المشاهد

كشف المخرج المصري، أحمد شفيق، عن نقل الممثلة المصرية، روجينا، إلى أحد المستشفيات، بعد تعرضها للإصابة أثناء تصوير أحد المشاهد بمسلسل "بنت السلطان".

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هذا ورافق روجينا إلى المستشفى زوجها نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، وإيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة، للاطمئنان عليها.

كما قال أحمد شفيق، مخرج مسلسل "بنت السلطان"، في "فيسبوك": "إصابة روجينا أثناء التصوير اليوم، وتوجهنا أنا والدكتور أشرف وروجينا للمستشفى للاطمئنان عليها، والحمد لله على كل شيء وألف مليون سلامة دعواتكم".

اصابه روچينا اثناء التصوير اليوم 😞 وتوجهنا انا والدكتور اشرف وروچينا للمستشفي للأطمئنان عليها الحمدلله علي كل شئ والف مليون سلامه دعواتكم Posted by Ahmed Shafik on Monday, April 26, 2021

المصدر: "الوطن"