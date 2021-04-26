بوسي شلبي تبكي على الهواء: أمنية حياتي الموت

وجهت الإعلامية المصرية بوسي شلبي رسالة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبرت فيها عن افتقادها لها بسبب قوة العلاقة التي كانت تجمعهما.

وقالت شلبي في حوار تلفزيوني: "وحشتيني وافتقدك أوي وواحشني سؤالك عني".

وأضافت باكية: "كانت تعوضني عن أمي وأختي".

وأجهشت على الهواء لفقدانها زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، قائلة: "روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني".

ووجهت شلبي، سؤالا إلى المخرجة إيناس الدغيدي، قائلة "جوزي طلب إيدك زمان؟"، وردت الدغيدي، قائلة: "نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزه ليا وندمت أني متجوزتوش".

المصدر: "صدى البلد"