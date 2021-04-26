أحد أشهر مصححي "اللهجة الصعيدية" في الدراما المصرية يكشف الطريقة الصحيحة لإتقانها ونطقها

أكد حسن القناوي، أحد أشهر مصححي اللهجة الصعيدية في الدراما المصرية، أن "هذه اللهجة لها طريقة نطق متوارثة، ولا يمكن تعلمها بالكتابة".

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وفي لقاء تلفزيوني، كشف حسن القناوي عن بعض "الكلمات التي تحتاج لتفخيم فى اللهجة الصعيدية، محددا منها: "دماغي"، بتفخيم "الميم"، والبعض الآخر يحتاج ترقيقا، مثل "يا ريس" بترقيق الراء، وقلب بعض الحروف مثل "ماسخ" تصبح بـ"الصعيدي": "ماصخ"، وذلك بقلب "س" إلى "ص"، والعكس في كلمة أخرى، مثل "تصدق" فتصبح باللهجة الصعيدية "تسدغ" أي قلبت "ص" إلى "س" مع عدم تعطيش "الجيم"»، مشيرا أنه "لهذه الأسباب هذه اللهجة هي لهجة منطوقة أكثر منها مكتوبة".

وشدد على أن "هناك أساسيات عامة للهجة الصعيدية لكل مناطق الصعيد، وهي تعطيش "الجيم" الأصلية، كما في "جنيه وجديد" وقلب القاف الأصلية إلى جيم غير معطشة مثل: "قلم" يصبح "غلم" دون تعطيش "الجيم"، وهكذا، ولكن بعض المناطق المحدودة جدا كمدينة جرجا وبعض قرى من أسيوط يقلبون "الجيم، دالا"، مثل جنيه تصبح "دنيه"، بمعنى أن "الجيم" المعطشة ليس لها وجود في لهجتهم".

المصدر: "أخيار اليوم" + RT