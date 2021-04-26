أول ممثل مسلم يترشح لجائزة "أوسكار" عن "أفضل ممثل"؟

ترشح الممثل البريطاني المسلم من أصول باكستانية، ريز أحمد، إلى جائزة "أوسكار" عن فئة "أفضل ممثل"، لمشاركته بفيلم "صوت الميتال"، ليكون بذلك أول مسلم يترشح لهذه الجائزة عن هذه الفئة.

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وفي لقائه مع شبكة "بي بي سي"، بعدما رشح عن دوره في فيلم "صوت الميتال"، قال ريز أحمد إن "ترشيح مسلم لهذه الجائزة أمر إيجابي وسيساعد على توسيع نطاق فكرتنا عن هويتنا"، مشيرا إلى أن "الأهم هو أن يفيد الترشيح آخرين عن طريق إشعارهم بالاحتفال والاندماج"، حيث أن الفيلم، يسرد قصة "روبن"، عازف "الدرامز" (الطبول) والمدمن المتعافي، الذي أصبحت حياته متدهورة حينما فقد السمع.

هذا وأعلنت الأكاديمية المسؤولة عن تنظيم حفل توزيع جوائز "أوسكار" في وقت سابق عدد الجمهور الذي سيحضر الحفل، حيث أن عدد الحاضرين اقتصر على 170 شخصا، في حين تم تناوب أعضاء الجمهور داخل وخارج الحفل، حيث أن العدد لن يكون بالكامل داخل الحفل في وقت واحد، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وتمت إقامة الحفل بمحطة "يونيون التاريخية" في لوس أنجلوس الأمريكية، وهي محطة سكة حديد تاريخية، إضافة إلى عدد من الأنشطة على مسرح دولبي في هوليوود، الذي كانت تقام عليه كل الفعاليات قبل جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن ريز أحمد قد ترشح إلى جائزة "الإيمي" هذا العام أيضا.

المصدر: "بي بي سي" + RT