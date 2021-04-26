One More One وANOTHER ROUND يفوزان بجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي

فاز فيلما One More One وANOTHER ROUND للمخرج الدنماركي توماس فينتربيرغ بجائزة "الأوسكار" لأفضل فيلم أجنبي.

وأهدى فينتربيرغ الفوز لابنته التي قضت بحادث سيارة عام 2019.

كما فاز فيلم "الأب" للنجم أنتوني هوبكنز بجائزة "أوسكار" لأفضل سيناريو مأخوذ عن عمل أدبي.

وفازت كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "نومادلاند" (أرض الرحل)، الذي يحكي قصة امرأة تفقد عملها في أحد البلدان الصغيرة لتقرر أن تبدأ حياة مثيرة في بيت متنقل داخل شاحنة صغيرة في الغرب الأمريكي.

وفازت المخرجة الصينية المولد كلوي تشاو بجائزة أفضل مخرج عن فيلم "أرض الرحل" (نومادلاند)، وأصبحت بذلك أول امرأة آسيوية وثاني امرأة على الإطلاق تفوز بجائزة "الأوسكار" لأفضل مخرج.

ويحكي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في الولايات المتحدة إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش.

ولدت تشاو في الصين وعاشت في بكين حتى سن الرابعة عشرة عندما انتقلت للدراسة في لندن ثم انتقلت للدراسة في لوس أنجلوس.

كما حصد النجم العالمي دانيال كالويا، جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Judas and the Black Messiah.

وحصد فيلم Ma Rainey's Black Bottom، الذي يقوم ببطولته النجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان، جائزة أفضل مكياج وشعر.

وأقيم حفل توزيع جوائز "الأوسكار" في محطة قطارات يونيون بوسط مدينة لوس أنجلوس الأمريكية حيث أقيم مسرح لهذه المناسبة.

المصدر: "الأهرام" + "رويترز"