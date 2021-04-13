أكبر شركة فيديو أمريكية تستثمر في إنتاج الأفلام الروسية

تقوم ورشة 1-2-3 Prodution الروسية بإنتاج نسخة معاصرة من مسلسل "آنا كارينينا" المستوحى من رواية ليف تولستوي المشهورة.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" إن اتفاقية إنتاج النسخة الناطقة بالإنجليزية من مسلسل "آنا كارينيا" الروسي قد وقعت مع شركة Netflix الأمريكية، بصفتها أكبر منصة فيديو(ستريمنغ) في سوق المسلسلات التلفزيونية.

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وعلاوة على ذلك فإن شركة Netflix تجري حاليا محادثات مع شركة "روسكوي" الروسية بشأن تصوير قصة درامية تدور أحداثها في تسعينيات القرن الماضي. وتولى الكاتب الروسي، ميخائيل شبريتس، المعروف بتصوير مسلسل "المتفائلون" كتابة سيناريو الفيلم.

أما المخرجة الروسية، داريا جوك، فتولت إخراج الفيلم.

وتجري محادثات كذلك مع المخرجيْن الروسيين، كليم شيبينكو وأدوارد أوغانيسيان، وشركات "فودورود"، سريدا"، "ستار ميديا"، بلاك وايت" السينمائية وغيرها من الشركات الروسية بشأن العمل المشترك مع Netflix.

يذكر أن شركة Netflix كانت تشتري سابقا مشاريع سينمائية روسية جاهزة. وعلى سبيل المثال اقتنت عام 2020 حقوق عرض مسلسل "الوباء" الروسي الذي حصد 1.5 مليون دولار، ما يعتبر رقما قياسيا في سوق المسلسلات، ثم اشترت حقوق عرض فيلم "الزلاجات الفضية".

وحان الوقت الآن لتعقد Netflix اتفاقيات مع الفنانين السينمائيين الروس والشركات السينمائية الروسية بشأن إخراج وإنتاج أفلام جديدة.

المصدر: كوميرسانت