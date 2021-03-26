تصوير الموسم الثاني لمسلسل "الوباء" الروسي

يقوم المخرج السينمائي الروسي، يوري تيورين، بتصوير موسم ثان من مسلسل "الوباء" التلفزيوني الروسي المشهور.

أفادت بذلك الخميس 25 مارس شركة 1-2-3 Production المنتجة للأفلام. وحسب المخرج فإن الموسم الثاني سيختلف عن الموسم الأول للمسلسل كما تختلف الجنة عن الجحيم.

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وقال إن "شخصيات الموسم الأول حاولوا النجاة من الفيروس. أما في الموسم الثاني للمسلسل فإنهم يبحثون عن أماكن لهم في العالم المتغير الجديد".

وأوضح قائلا:" إننا انطلقنا من مبادئ قام عليه الموسم الأول لنصور قصة وجود أخرى".

يذكر أن المشاهدين والنقاد الروس والأجانب قيّموا عاليا الموسم الأول للمسلسل الروسي. وقد اشترته منصة الإنترنت الدولية Netflix حيث دخل المسلسل في الأسبوع الأول لمشاهدته في قائمة أكثر الأفلام شعبية في 56 بلدا، ثم دخل المسلسل الروسي تصنيف أفضل المسلسلات الـ10 غير الناطقة باللغة الإنجليزية على منصة الإنترنت Netflix.

جدير بالذكر أن تصوير الموسم الأول للمسلسل جرى قبل اندلاع الوباء العالمي لفيروس كورونا بكثير. ويروي قصة انتشار فيروس مميت من هونغ كونغ عبر العالم بأسره. وتنبأ سيناريو الفيلم في أهم المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا وتاريخ انتشاره في العالم، فضلا عن خطوط المصائر الدرامية لأبطال الفيلم.

المصدر: تاس