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محمد منير: عندي 18 حفيدا وأعلمهم حب الوطن

الثقافة والفن

محمد منير: عندي 18 حفيدا وأعلمهم حب الوطن
Reuters
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قال الفنان المصري محمد منير "أعتز كثيرا بعائلتي وعندي 18 حفيدا من أبناء شقيقاتي وأشقائي وكلهم دارسين ولديهم مؤهلات عليا وآخر الأحفاد يدرسون حاليا بكندا وأرسل لهم فلوس كل فترة".

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وأضاف منير خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة" للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: أنا "علمتهم حب الوطن والمشاركة في الانتخابات وينزلوا يقولوا رأيهم، لأن مينفعش ميعملوش كده عشان عمهم أو خالهم محمد منير".

وطرح محمد منير مؤخرا أغنية "باب الجمال" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحقق أكثر من 3.5 مليون مشاهدة.

ويحتوي ألبوم الفنان المصري، على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهي "فينك يا حبيبي"، وأغنية "أنا رايق"، و"ذوق ، و"مسألة السن"، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.

المصدر: اليوم السابع

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