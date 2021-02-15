مصر.. نقابة المهن الموسيقية ترد على إمكانية دخول المطرب محمد منير فلسطين بختم إسرائيلي

علق أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية سكرتير عام اتحاد النقابات الفنية الفنان خالد بيومي على دعوة المطرب محمد منير لإحياء حفلاته في فلسطين.

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وأضاف بيومي في تصريحات لجريدة "المصري اليوم": "محمد منير تاريخ كبير، وأعتقد أنه لن يخالف قيمة تاريخه أو يجازف بجمهوره بدخول فلسطين بختم إسرائيل، هذا الخطأ من الممكن أن يضعه في إحراج، فهو وحده يعلم العقود التي وقع عليها حتى الآن والنقابة لن يصل إليها أي شىء حتى الآن".

وتابع: "الفنان دائما عرض وطلب، وطالما أنه ليس هناك ما يمنع إقامة حفلات في فلسطين ودخولها بالشكل الشرعي وبالنسبة لنا فأهلا بها، فالفلسطينون أشقاؤنا وفرحتهم من فرحتنا، ودائما ما نحرص على مشاركتنا لهم في كل شىء يحدث".

يذكر أن الفنان محمد منير أعلن، أمس، عن جولة غنائية لتمثيل مصر إلى فلسطين يحييها الفنان الكبير محمد منير، بعدما تم اختياره وعدد من نجوم العالم، تتضمن إقامة عدة حفلات.

من جانبه، قال الفنان الكبير محمد منير، في تصريحات إنه تم الاتفاق لاختياري لتمثيل مصر، لإحياء 4 حفلات في فلسطين ضمن جولة غنائية مع عدد من النجوم العالميين، معربًا عن سعادته بزيارة فلسطين وأنه سيكون بمثابة مندوب السلام على غرار ونهج الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

المصدر: المصري اليوم