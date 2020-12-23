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مصر.. الفنان محمد منير يظهر لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة

الثقافة والفن

مصر.. الفنان محمد منير يظهر لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة
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ظهر الفنان المصري محمد منير لأول مرة منذ أزمته الصحية الأخيرة التي تابعتها مواقع التواصل بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

مصر.. الفنان محمد منير يظهر لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة
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وأدى الكينغ محمد منير جلسة تصوير لمجلة GQ، وارتدى ملابس فضفاضة مع بعض اللمسات المبتكرة مثل ظهوره وهو يضع خرزة زرقاء على عينه، وفى صورة أخرى وهو يحلق.

ويستعد الكينغ لإطلاق أول أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" خلال أيام، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير وقام بالتسجيل وهندسة الصوت والماستر أمير محروس.

مصر.. الفنان محمد منير يظهر لأول مرة بعد أزمته الصحية الأخيرة

المصدر: اليوم السابع

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